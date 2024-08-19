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Galatasaray'da İlkay Gündoğan sesleri! Haber verecek...

Galatasaray'da İlkay Gündoğan sesleri! Haber verecek... Galatasaray, Barcelona ile yollarını ayırması halinde İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor. İlkay, geleceği hakkında düşünüyor ve son kararın bu hafta içerisinde verilmesi bekleniyor.