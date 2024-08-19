Galatasaray'da İlkay Gündoğan sesleri! Haber verecek...

Galatasaray'ın, Barcelona'nın yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan'a olan ilgisi yeniden gündeme geldi.
İspanyol basını Sport'un haberine göre; Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın Barcelona ile yollarını ayırması durumunda oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Haberin detaylarına göre; İlkay Gündoğan, Barcelona'da ilk 11'de yer garantisi almaması nedeniyle geleceği hakkında düşüncelerini gözden geçiriyor. Oyuncunun bu hafta içinde son kararını vermesi bekleniyor.
SÖZLEŞME SONUNA YAKLAŞIYOR
Galatasaray, Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılması durumunda, deneyimli oyuncuyu kadrosuna katma hedefinde.
Geçen yıl Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan'ın Katalan ekibiyle sözleşmesi 2025'te sona erecek. Barcelona forması altında 51 maçta görev alan Gündoğan, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
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