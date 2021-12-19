Galatasaray'da İsmail Çipe hayal kırıklığı yarattı

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail Çipe, beklenen performansı gösteremedi.

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi ve takım kaptanı Fernando Muslera'nın Sivasspor deplasmanında ağır bir sakatlık geçirmişti.

Teknik direktör Fatih Terim, Muslera'nın yokluğunda kaleyi İsmail Çipe'ye emanet etti.





TARAFTARLAR İSMAİL'İ SORUMLU TUTTU

26 yaşındaki kalecinin, Okaka'nın Marcao ile girdiği mücadele sırasında açılıp topa müdahale etmesi ya da alan daraltması gerektiğini söyleyen taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla İsmail'i kaybedilen puanın sorumlusu olarak gösterdi.

İsmail Çipe, Süper Lig'de en son 24 Mayıs 2019'da sahaya ilk 11'de çıkmıştı.