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Galatasaray'da Ismail Jakobs için seferbelik

Galatasaray'da Ismail Jakobs için seferbelik Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un Tottenham maçına yetişmesi için seferberlik ilan edildi.