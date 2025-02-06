Galatasaray'da Ismail Jakobs pişmanlığı: 8 milyon euro

Haber Merkezi

Sol bekte bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray, Ismail Jakobs transferinde de pişmanlık yaşıyor. Senegalli futbolcu sakatlık problemleri nedeniyle sahaya çıkmakta zorlanıyor.

2 Eylül 2024'te Galatasaray'a transfer olan Jakobs, şimdiye kadar 30 maçın 16'sında forma giyebildi.

FİZYOTERAPİ İLE GÜNÜ GEÇİRİYOR

Galatasaray'da arka adalesinden sakatlanan Senegalli oyuncu, Kasım ayında ise aşil tendonunun içindeki kastan sakatlanmıştı. Ajax mücadelesi öncesinde yine aşil tendonunda ağrı hisseden Jakobs, kritik deplasmanda da forma giyemedi.

Aşil tendonundaki ağrının devam ettiğini söyleyen Jakobs, Florya'da günün önemli bölümünü fizyoterapi yaparak geçiriyor.

ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ: 8 MİLYON EURO

Şimdiden 13'ün üzerinde maç kaçıran futbolcu, sezon başında Monaco'dan mecburi satın alma maddesiyle kiralanmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp Jakobs için ayrıca 8 milyon Euro da bonservis bedeli ödeyecek.