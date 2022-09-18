Galatasaray'da Juan Mata ve Mauro Icardi için seferberlik

Galatasaray'da Juan Mata ve Mauro Icardi için seferberlik

Galatasaray'da Okan Buruk, Mauro Icardi ve Juan Mata'yı tam anlamıyla hazır hale getirmek istiyor.

Galatasaray 16 Ekim'e kadar sadece bir lig maçına çıkacak. Sarı kırmızılı ekip Milli Takım arasının ardından Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacak, ardından 9. haftayı 'bay' geçecek.

Sarı-kırmızılı takımın yeni isimlerinden Mauro Icardi ve Juan Mata'nın fiziksel olarak hazır hale getirilmesi sağlanacak.





Takıma monte edilecekler

Okan Buruk, bu süre zarfında Mauro Icardi ve Juan Mata'ya yapılacak yüklemelerle iki yıldızını da takıma monte edecek.

Yepyeni kurulan Galatasaray takımının da fiziksel açıdan daha iyi noktaya gelmesi, birbirini de tanıması ile daha kaliteli oyun hedefleniyor.