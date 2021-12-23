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    Galatasaray'da kale Fatih Öztürk'ün

    Galatasaray'da Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında görev yapan İsmail Çipe, Antalya maçında kaledeki yerini Fatih Öztürk'e bırakacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 10:18
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    Galatasaray'da kale Fatih Öztürk'ün

    Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında kaleye geçen İsmail Çipe, hayal kırıklığı yarattı.

    ELDİVENLERİ FATİH'E DEVREDECEK

    26 yaşındaki eldivenin, Antalyaspor mücadelesinde kaleyi Fatih Öztürk'e bırakması bekleniyor.

    Öte yandan Galatasaray'ın da çarşamba günü Twitter'dan ilk paylaşım olarak Fatih Öztürk'ün doğum gününü kutlaması dikkat çekti.

    Galatasaray da kale Fatih Öztürk ün #1

    Galatasaray da kale Fatih Öztürk ün #2

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