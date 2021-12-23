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Galatasaray'da kale Fatih Öztürk'ün
Galatasaray'da Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında görev yapan İsmail Çipe, Antalya maçında kaledeki yerini Fatih Öztürk'e bırakacak.
- Haber Merkezi
- 23.12.2021 - 10:18
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında kaleye geçen İsmail Çipe, hayal kırıklığı yarattı.
ELDİVENLERİ FATİH'E DEVREDECEK
26 yaşındaki eldivenin, Antalyaspor mücadelesinde kaleyi Fatih Öztürk'e bırakması bekleniyor.
Öte yandan Galatasaray'ın da çarşamba günü Twitter'dan ilk paylaşım olarak Fatih Öztürk'ün doğum gününü kutlaması dikkat çekti.