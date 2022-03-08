Galatasaray'da kale Inaki Pena'ya emanet

UEFA Avrupa Ligi’nde Barcelona deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’da bir numaralı soru cevabını buldu. Kale genç file bekçisi Inaki Pena'nın olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynayacak olan Galatasaray'da taraftarların en çok beklediği sorunun da cevabı bulundu.

Muslera'nın iyileşmesiyle kaledeki ilk 11 mücadelesi kızışırken, Uruguaylı file bekçisinin Barcelona maçında oynama ihtimali taraftarları heyecanlandırıyordu.

KALE PENA'NIN OLACAK

Domenec Torrent'in bu maçla ilgili tasarrufu da ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda İspanyol deviyle oynanacak maçta Inaki Pena'nın kaleyi koruyacağı öğrenildi.

Kaleci antrenörü Ricard Segarra'nın raporundan yola çıkan teknik adam, tercihini genç file bekççisinden yana kullandı. Bu vesileyle Pena, altyapısından yetiştiği ve bonservisinin bulunduğu Barcelona ile maç yapma imkanı bulacak.