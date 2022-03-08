Euro
15.71
0.42%
Dolar
14.45
0.57%
Altın
929.39
0.73%
Borsa
1997
0.33%
Bitcoin
559.478
1.36%
BTXN Coin
38.28
1.29%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Hafif yağmur 4 C

    Galatasaray'da kale Inaki Pena'ya emanet

    UEFA Avrupa Ligi’nde Barcelona deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’da bir numaralı soru cevabını buldu. Kale genç file bekçisi Inaki Pena'nın olacak.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 09:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray'da kale Inaki Pena'ya emanet

    UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynayacak olan Galatasaray'da taraftarların en çok beklediği sorunun da cevabı bulundu.

    Muslera'nın iyileşmesiyle kaledeki ilk 11 mücadelesi kızışırken, Uruguaylı file bekçisinin Barcelona maçında oynama ihtimali taraftarları heyecanlandırıyordu.

    Galatasaray da kale Inaki Pena ya emanet #1

    KALE PENA'NIN OLACAK

    Domenec Torrent'in bu maçla ilgili tasarrufu da ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda İspanyol deviyle oynanacak maçta Inaki Pena'nın kaleyi koruyacağı öğrenildi.

    Kaleci antrenörü Ricard Segarra'nın raporundan yola çıkan teknik adam, tercihini genç file bekççisinden yana kullandı. Bu vesileyle Pena, altyapısından yetiştiği ve bonservisinin bulunduğu Barcelona ile maç yapma imkanı bulacak.

    Galatasaray da kale Inaki Pena ya emanet #2


    İlginizi Çekebilir

    İsrailli Bakan: Yahudi olmayan Ukraynalıların İsrail’e gelişi devam edemez
    Dünya

    İsrailli Bakan: Yahudi olmayan Ukraynalıların İsrail’e gelişi devam edemez

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü

    Ukraynalı kadınlar, en zor Kadınlar Günü'nü yaşıyor
    Gündem

    Ukraynalı kadınlar, en zor Kadınlar Günü'nü yaşıyor

    Görüş Bildir