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    Galatasaray'da kaptalık pazubandı sürekli el değiştiriyor

    Muslera'nın sakatlanması nedeniyle kaptanlık pazubandını Arda Turan'a veren Fatih Terim, 33 yaşındaki futbolcunun yokluğunda tam 6 farklı ismi kaptan yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 09:15
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 09:45
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    Galatasaray'da kaptalık pazubandı sürekli el değiştiriyor

    Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray'da Muslera sadece kaleci olarak değil her anlamla aranıyor.

    Uruguaylı kaleci dönene kadar kaptanlık pazubandını Arda Turan'a veren Fatih Terim, 33 yaşındaki futbolcunun yokluğunda ise tam 6 farklı ismi kaptan yaptı.

    BELHANDA BİLE KAPTAN OLDU

    Bu süreçte takımdan gönderilmesi gündemde olan Belhanda bile kaptan oldu.

    Terim'in pazubandı emanet ettiği futbolcular:

    Gaziantep maçı: Arda-Donk
    Başakşehir maçı: Arda-Linnes
    Fenerbahçe maçı: Arda-Linnes
    Kasımpaşa maçı: Arda-Marcao
    Alanyaspor maçı: Linnes
    Erzurumspor maçı: Belhanda
    Ankaragücü maçı: Ömer-Donk

    Galatasaray da kaptalık pazubandı sürekli el değiştiriyor #1

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