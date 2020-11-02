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- Galatasaray'da kaptalık pazubandı sürekli el değiştiriyor
Galatasaray'da kaptalık pazubandı sürekli el değiştiriyor
Muslera'nın sakatlanması nedeniyle kaptanlık pazubandını Arda Turan'a veren Fatih Terim, 33 yaşındaki futbolcunun yokluğunda tam 6 farklı ismi kaptan yaptı.
- Haber Merkezi
- 02.11.2020 - 09:15
- Güncelleme : 02.11.2020 - 09:45
Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray'da Muslera sadece kaleci olarak değil her anlamla aranıyor.
Uruguaylı kaleci dönene kadar kaptanlık pazubandını Arda Turan'a veren Fatih Terim, 33 yaşındaki futbolcunun yokluğunda ise tam 6 farklı ismi kaptan yaptı.
BELHANDA BİLE KAPTAN OLDU
Bu süreçte takımdan gönderilmesi gündemde olan Belhanda bile kaptan oldu.
Terim'in pazubandı emanet ettiği futbolcular:
Gaziantep maçı: Arda-Donk
Başakşehir maçı: Arda-Linnes
Fenerbahçe maçı: Arda-Linnes
Kasımpaşa maçı: Arda-Marcao
Alanyaspor maçı: Linnes
Erzurumspor maçı: Belhanda
Ankaragücü maçı: Ömer-Donk