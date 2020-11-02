Galatasaray'da kaptalık pazubandı sürekli el değiştiriyor

Muslera'nın sakatlanması nedeniyle kaptanlık pazubandını Arda Turan'a veren Fatih Terim, 33 yaşındaki futbolcunun yokluğunda tam 6 farklı ismi kaptan yaptı.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray'da Muslera sadece kaleci olarak değil her anlamla aranıyor.

Uruguaylı kaleci dönene kadar kaptanlık pazubandını Arda Turan'a veren Fatih Terim, 33 yaşındaki futbolcunun yokluğunda ise tam 6 farklı ismi kaptan yaptı.

BELHANDA BİLE KAPTAN OLDU

Bu süreçte takımdan gönderilmesi gündemde olan Belhanda bile kaptan oldu.

Terim'in pazubandı emanet ettiği futbolcular:

Gaziantep maçı: Arda-Donk

Başakşehir maçı: Arda-Linnes

Fenerbahçe maçı: Arda-Linnes

Kasımpaşa maçı: Arda-Marcao

Alanyaspor maçı: Linnes

Erzurumspor maçı: Belhanda

Ankaragücü maçı: Ömer-Donk



