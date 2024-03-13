Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti.

Hazırlıklar devam edecek

Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)