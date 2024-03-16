Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı idmanla noktaladı.

İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

İki takım 3 puan için mücadele edecek

Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında yarın saat 16.00'da Kasımpaşa’ya konuk olacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)