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    Galatasaray'da kayıp forma davası

    Galatasaray'da kayıp forma davası

    Galatasaray'da sporcular için tasarlanmış yeni sezon formaları, aralarında kulüp çalışanlarının da bulunduğu bazı kişiler tarafından internette ikinci el eşya sitelerinde satılınca konu davalık oldu.
    • 10.11.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 13:23
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    Galatasaray Spor Kulübü, futbol takımı oyuncuları ve teknik heyete özel hazırlanan normalde satışı yapılmayan forma ve yağmurluk gibi ürünlerde eksik olduğunu tespit edince, inceleme başlattı.

    Kulüp görevlisi 4 kişi ve onlarla bağlantılı 2 şüphelinin evlerinde, kolilerce malzeme ele geçirildi. Ürünleri ikinci el eşya sitelerinde satışa koydukları iddiasıyla haklarında, 17,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Galatasaray da kayıp forma davası #1

    Binlerce ürünün eksik olduğu ortaya çıktı

    TRT Haber'in haberine göre; Galatasaray Futbol A Takımı’nın 2020 ve 2021 sezonunda oynayacağı maç sayısı kadar, sponsor firma tarafından; futbolcular ve teknik heyete forma, şort, çorap ve yağmurluk gibi malzemeler temin edilmişti. Bu ürünler planlanan süreden önce tükendi. Bunun üzerine kulüpte sayım yapıldı. 2 bin 443 adet ürünün eksik olduğu ortaya çıktı.

    Toplam değeri 25 bin 487 lira olan kayıp ürünlerle ilgili inceleme başlatıldı. Kulüpte; şoför, malzeme sorumlusu, temizlik görevlisi ve masör olarak çalışan 4 kişi ile onlarla bağlantılı 2 şüpheli takibe alındı. Profesyonel kullanıma uygun malzemelerin, şüpheliler tarafından internette ikinci el ürün sitelerinde satışa sunulduğu belirlendi.

    Zanlıların evlerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda, kolilerce malzeme ele geçirildi. Her birinin telefonu incelendi. Özellikle ikinci eşya uygulamalarından yaptıkları satışlar incelendi. Galerilerinde, Galatasaray Futbol Kulübü'ne ait ürünlerin fotoğrafları bulundu.

    Galatasaray da kayıp forma davası #2

    Hırsızlık suçundan iddianame hazırlandı

    Zanlılar, ifadelerinde suçlamaları reddetti, ürünlerin futbolcular tarafından kendilerine hediye edildiğini savundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şüpheliler hakkında "muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan iddianame hazırlandı.

    Her biri için 6 yıl 3 aydan 17 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


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