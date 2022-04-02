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    Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

    Gelecek hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 21:49
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    Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

    Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Galatasaray'da sakatlık yaşandı.

    Galatasaray'ın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

    YERİNE EMRE KILINÇ GİRDİ

    Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

    Oldukça üzgün şekilde kenara gelen ve teknik direktör Domenec Torrent'e sarılan Kerem Aktürkoğlu'nun durumu kontrollerin ardından belli olacak.

    Galatasaray da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı #1


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