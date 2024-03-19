Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na destek: Daha iyi olacaksın Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu'na Kasımpaşa maçındaki zor anlarında hocası Okan Buruk'tan moral destek geldi.

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Galatasaray'da Kasımpaşa karşısında zor bir ilk yarı geçiren Kerem Aktürkoğlu'na başarılı hocası Okan Buruk'tan destek geldi.

Okan Buruk, öğrencisiyle özel olarak görüşerek ona moral verdi ve "Ara sonrası çok daha iyi olacaksın." dediği öğrenildi.

Ayrıca maç sonrası yapılan açıklamalarda, Erden Timur'un "Kerem çok iyi kaptanlık yapıyor." sözleriyle milli oyuncuya olan güveni dile getirdiği belirtiliyor.

14 gol 8 asist

Son haftalardaki formsuz performansına rağmen, 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun bu sezon tüm kulvarlarda 14 gol ve 8 asistle önemli bir performans sergilediği kaydediliyor.