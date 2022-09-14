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    Galatasaray'da Kerem, Boey ve Yunus'a yeni sözleşme

    Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey'e müjde. Sarı-kırmızılı takım sezona fırtına gibi başlayan 3 yıldızına yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor.
    • 14.09.2022 - 10:25
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    Galatasaray'da Kerem, Boey ve Yunus'a yeni sözleşme

    Sarı-Kırmızılılar, devre arasına kadar Yunus, Kerem ve Boey ile zamlı yeni kontrat imzalamayı planlıyor.

    Kasımpaşa maçında attığı 2 golle eleştirilere sahada cevap veren Kerem, Gomis'in golünde asisti yapan Yunus ile yaz döneminde gözden çıkarılan, ancak performansıyla vazgeçilmez hale gelen Boey'e büyük bir müjde geldi.

    Galatasaray da Kerem, Boey ve Yunus a yeni sözleşme #1

    Yeni zamlı sözleşme

    Sarı-kırmızılı yönetimin, devre arasına kadar bu 3 oyuncuyla da yeni sözleşme için masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi.

    23 yaşındaki Kerem, yıllık 8 milyon TL, 22 yaşındaki Yunus yıllık 900 bin TL, dün 22 yaşına giren Boey ise yıllık 480 bin euro alıyor.

    Galatasaray Yönetimi'nin, üç oyuncunun senelik kazancını da yaklaşık 1 milyon euro seviyesine çekmeye hazırlandığı belirlendi.

    Galatasaray da Kerem, Boey ve Yunus a yeni sözleşme #2

    Galatasaray da Kerem, Boey ve Yunus a yeni sözleşme #3


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