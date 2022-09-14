Galatasaray'da Kerem, Boey ve Yunus'a yeni sözleşme

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey'e müjde. Sarı-kırmızılı takım sezona fırtına gibi başlayan 3 yıldızına yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılılar, devre arasına kadar Yunus, Kerem ve Boey ile zamlı yeni kontrat imzalamayı planlıyor.

Kasımpaşa maçında attığı 2 golle eleştirilere sahada cevap veren Kerem, Gomis'in golünde asisti yapan Yunus ile yaz döneminde gözden çıkarılan, ancak performansıyla vazgeçilmez hale gelen Boey'e büyük bir müjde geldi.

Yeni zamlı sözleşme

Sarı-kırmızılı yönetimin, devre arasına kadar bu 3 oyuncuyla da yeni sözleşme için masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi.

23 yaşındaki Kerem, yıllık 8 milyon TL, 22 yaşındaki Yunus yıllık 900 bin TL, dün 22 yaşına giren Boey ise yıllık 480 bin euro alıyor.

Galatasaray Yönetimi'nin, üç oyuncunun senelik kazancını da yaklaşık 1 milyon euro seviyesine çekmeye hazırlandığı belirlendi.