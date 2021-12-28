Galatasaray'da kimler gidecek, kimler gelecek? Ocak geldi, planlar başladı!

Galatasaray'da gözler ara transfere çevrilirken, takımdan hangi isimlerin gönderileceği merak konusu oldu. Peki, Galatasaray'da kimler gidecek, kimler gelecek? İşte transfer detayları...

Süper Lig'in ilk yarısının sona ermesinin ardından takımlar, ara transfer dönemi için harekete geçti.

Bu takımlardan birisi olan Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısını istediği yerde bitiremedi ve liderin gerisine düştü.

Fatih Terim'in 6 maç ceza almasının ardından peş peşe yenilgiler alan sarı-kırmızılı ekip, devre arasında takviye yapmak istiyor.

Devre arasında takıma takviye yaparak yeniden liderlik yarışına dahil olmak isteyen Galatasaray, takımdan ayrılacak isimleri ise belirlemeye başladı.

Peki, Galatasaray'da kimler gidecek, kimler gelecek? İşte yanıtı...

GALATASARAY'IN ARA TRANSFER PROGRAMI

Galatasaray ara transfer döneminde 3 futbolcunun biletini kesiyor.

Hürriyet'in haberine göre; yıllık 3 milyon 850 bin euroluk garanti ücret alan ve takımın en çok kazanan ismi olan olan Sofiane Feghouli, 2.5 milyon euro alan Ryan Babel, kiralık geldiği kulübü dahil toplam 550 bin euroya kiralanan Gustavo Assunçao ile ara transfer döneminde yollar ayrılacak.

Galatasaray bu ayrılıklardan elde edeceği parayla takıma takviye yapmak istiyor.

Sarı-kırmızılı ekibin önceliği bir kaleci transferi yapmak. Muslera'nın sakatlanması kaleci transferini gerekli hale getirirken, kaleci olarak Göztepe’den İrfan Can Eğribayat listeye alındı.

Orta saha için bir takviye düşünen Galatasaray'ın hedefi ise Gedson Fernandes ve Yusuf Yazıcı.

Bir diğer transfer listesine adı yazılan isim Parma’nın Rumen'in kanat oyuncusu Dennis Man oldu.