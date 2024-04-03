Galatasaray'da Köhn ikili mücadele rekoru kırıyor Galatasaray'da devre arasında Hannover'den transfer edilen Derrick Köhn, Hatay maçında 9 ikili mücadelenin 8'ini kazanmayı başardı.

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Galatasaray'da devre arasında transfer edilen Derrick Köhn, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Hannover'den transfer edilen Gana asıllı Alman oyuncu, Hatayspor karşısında da etkileyici bir performans sergiledi.

Başarılı sol bek, Hatayspor'un hücum hattına karşı sağlam bir savunma sergilerken, 9 ikili mücadeleden 8'ini kazanarak güçlü performansını gösterdi.

Görevini yapıyor

5 top kapma ve 2 pas arası gerçekleştirerek savunma hattındaki görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirdi.

Derrick Köhn'ün Hatayspor maçındaki performansı, Galatasaray savunmasının önemli bir parçası olarak takımının başarısına katkı sağladığını bir kez daha gösterdi.