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    Galatasaray'da koronavirüs vakası

    Galatasaray'da koronavirüs vakası

    Galatasaray, 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada hastalığa yakalanan futbolcunun ismi gizli tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 18:11
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    Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı öncesinde bir futbolcusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

    İŞTE O AÇIKLAMA

    "Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bugün yapılan Covid 19 PCP testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

    Galatasaray da koronavirüs vakası #1

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