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    Galatasaray'da kötü gidişatın sorumlusu

    Süper Lig'de aldığı puan kayıplarıyla zirveden bir hayli uzaklaşan Galatasaray'da kötü gidişatın sebebini sorduk.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 15:58
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    Galatasaray'da kötü gidişatın sorumlusu

    Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olarak zirve yarışından bir hayli uzaklaştı. Sarı-kırmızılılar, aldığı son mağlubiyetle lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düştü.

    Galatasaray'da kötü gidişatın sorumlusunu Twitter'da @kralsporcom hesabımızda takipçilerimize sorduk.

    Galatasaray da kötü gidişatın sorumlusu #1

    SİZCE GALATASARAY'DA KÖTÜ GİDİŞATIN SORUMLUSU KİM?

    Sizce Galatasaray'da kötü gidişatın sorumlusu kim? Yorumlara bekliyoruz...

    Sporda son dakika gelişmeleri, canlı maç anlatımları ve özgün manşetler için sizleri Twitter'da @kralsporcom adresine de bekliyoruz...

    Galatasaray da kötü gidişatın sorumlusu #2


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