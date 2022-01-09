Süper Lig'de aldığı puan kayıplarıyla zirveden bir hayli uzaklaşan Galatasaray'da kötü gidişatın sebebini sorduk.

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olarak zirve yarışından bir hayli uzaklaştı. Sarı-kırmızılılar, aldığı son mağlubiyetle lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düştü.

Galatasaray'da kötü gidişatın sorumlusunu Twitter'da @kralsporcom hesabımızda takipçilerimize sorduk.

SİZCE GALATASARAY'DA KÖTÜ GİDİŞATIN SORUMLUSU KİM?

Sizce Galatasaray'da kötü gidişatın sorumlusu kim? Yorumlara bekliyoruz...

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