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    Galatasaray'da kulüp personeline yüzde 35 zam

    Galatasaray'da bir süredir maaş artışı bekleyen kulüp personeline yüzde 35 zam yapıldığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 11:23
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    Galatasaray'da kulüp personeline yüzde 35 zam

    Galatasaray Kulübü, geçen Kasım ayında kulüp çalışanlarına yüzde 40 zam yapmış ve birçok personelin maaşında ciddi düzenlemeye gitmişti.

    Yönetim kurulunun önerisiyle kulüp çalışanlarına yüzde 35'in üzerinde yeni zamlar yapıldı.

    Galatasaray da kulüp personeline yüzde 35 zam #1

    ZAMLI MAAŞLAR HESAPTA

    Galatasaray'da kulüp çalışanlarına zamlı maaşlar bu ay yattı.

    Önceki dönemlerde birçok kulüp personeli düşük maaş nedeniyle şartlardan şikayetçiydi.

    Galatasaray da kulüp personeline yüzde 35 zam #2


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