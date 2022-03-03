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- Galatasaray'da kulüp personeline yüzde 35 zam
Galatasaray'da kulüp personeline yüzde 35 zam
Galatasaray'da bir süredir maaş artışı bekleyen kulüp personeline yüzde 35 zam yapıldığı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 03.03.2022 - 11:23
Galatasaray Kulübü, geçen Kasım ayında kulüp çalışanlarına yüzde 40 zam yapmış ve birçok personelin maaşında ciddi düzenlemeye gitmişti.
Yönetim kurulunun önerisiyle kulüp çalışanlarına yüzde 35'in üzerinde yeni zamlar yapıldı.
ZAMLI MAAŞLAR HESAPTA
Galatasaray'da kulüp çalışanlarına zamlı maaşlar bu ay yattı.
Önceki dönemlerde birçok kulüp personeli düşük maaş nedeniyle şartlardan şikayetçiydi.