Galatasaray'da lansman çekimine Falcao ve Feghouli alınmadı

2021-22 sezonunda giyilecek formaların tanıtımı için yapılan fotoğraf ve film çekimlerinde Falcao ve Feghouli'ye yer verilmedi.

Galatasaray Futbol Takımı’nın 2021-22 sezonunda giyeceği formaların lansman çekimleri hafta içinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Sponsor firma tarafından hazırlanan formaların tanıtım filmlerinde önemli bir detay dikkat çekti.

FALCAO VE FEGHOULI YER ALMADI

Sarı kırmızılı kulüp, fotoğraf ve video çekimlerinde kaptan Arda Turan ile birlikte Mustafa Muhamed ve Oğulcan Çağlayan’a yer verirken, takımın uluslararası yıldızları Radamel Falcao’ya ve Sofiane Feghouli bulunmadı.

Aktif futbolcular içinde dünyanın en ünlü isimleri arasında yer alan Falcao’nun Twitter’daki takipçi sayısı 17,3 milyon kişiye ulaşırken, Galatasaray’ın takipçisi 10 milyon civarında. Cezayir futbolunun yetiştirdiği en yetenekli isimlerden Feghouli’nin de Twitter’daki takipçi sayısı 1,3 milyon.

“AYRILIK ATEŞİ”

Hürriyet’in haberine göre, sarı-kırmızılı kulübün uluslararası alanda bu kadar bilinen iki oyuncuya forma tanıtımında yer vermemesi, ayrılık ateşinin yakıldığı şeklinde yorumlandı.