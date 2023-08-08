Galatasaray'da Lucas Torreira antrenmanı tamamlayamadı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanacak Olimpija Ljubljana maçı öncesi Lucas Torreira, mide ve baş ağrısı yanında halsizlik hissettiğini ifade ederek antrenmanı yarım bıraktı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanacak Olimpija Ljubljana maçı öncesi Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda son idmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanın ilk 15 dakikasında çalıştıktan sonra kulüp doktoru Yener İnce ile bir görüşme gerçekleştiren Lucas Torreira, daha sonra İnce ile birlikte soyunma odasına gitti.

Durumu maç saatinde belli olacak

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: