Galatasaray'da Luyindama sezon sonu gönderilecek

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, savunmada yaptığı hatalarla tepki çeken Luyindama'nın üstünü çizdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı-kırmızılılar, lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada rakibini yakalama şansını kaçırdı.

Son 4 maçında Türk Telekom Stadyumu'nda galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın 6, bay geçen Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde kaldı.

SEZON SONU GÖNDERİLECEK

Galatasaray'ın puan kaybı sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Teknik direktör Fatih Terim, bu sezonun tartışılan ismi Luyindama’nın biletini kesti.

Beşiktaş, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve son oynanan Trabzon maçlarındaki hatalarıyla 8 puanlık kayıpta direkt başrolde olan Luyindama'nın, sezon sonu gönderileceği ifade edildi.

BİREYSEL HATALARI NEDEN OLDU

1-1.5 ay önce yeni bir sözleşme ve buna bağlı zam yapılması planlanan Luyindama'nın bireysel yanlışları, süreci bugünlere getirdi.

Skorer'in haberine göre, cezalı Donk’un yokluğunda stoper olarak görev yapan Demokratik Kongolu savunmacı, verilen şansları hep kötü kullandı.

Luyindama, teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezonki planları arasında yer almıyor.