Galatasaray'da maaş indirimine gitmeyen futbolcular

Galatasaray'da Mustafa Cengiz, dün yaptığı açıklamayla neredeyse tüm futbolcuların maaş indirimine gittiğini açıklamıştı. "4 futbolcu bizi çok yoruyor" diyen Cengiz'in bahsettiği isimler belli oldu.

Yeni forma göğüs sponsorunu açıkladıları imza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Açıklamasında, "4 futbolcu bizi çok yoruyor. Diğer bütün 30'a aşkın futbolcular sağ olsunlar feragatname imzaladı. 4'ü imzalamadı, canları sağ olsun." diyen Mustafa Cengiz'in bahsetttiği 4 futbolcunun kim olduğu da ortaya çıktı.

BELHANDA VE FEGHOULI BAŞI ÇEKİYOR

Maaşların indirilmesini isteyen yönetime ret cevabı veren futbolcuların başında Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli geliyor. Şu ana kadar kendilerine uzatılan tüm teklifleri reddeden ikilinin yanı sıra Ryan Donk ve Ryan Babel de sözleşmelerinden feragat etmeyen isimler arasında yer alıyor.

DONK'UN 1.9 MİLYON EURO ISRARI

Sözleşmesi sona eren Donk, 1.1 milyon euroluk yeni sözleşmeyi reddederek 1.9 milyon euro dolaylarında ısrar ediyor. Futbolcuyla pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.