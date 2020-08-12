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- Galatasaray'da maaş indirimine gitmeyen futbolcular
Galatasaray'da maaş indirimine gitmeyen futbolcular
- Haber Merkezi
- 12.08.2020 - 12:03
- Güncelleme : 12.08.2020 - 12:03
Yeni forma göğüs sponsorunu açıkladıları imza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Açıklamasında, "4 futbolcu bizi çok yoruyor. Diğer bütün 30'a aşkın futbolcular sağ olsunlar feragatname imzaladı. 4'ü imzalamadı, canları sağ olsun." diyen Mustafa Cengiz'in bahsetttiği 4 futbolcunun kim olduğu da ortaya çıktı.
BELHANDA VE FEGHOULI BAŞI ÇEKİYOR
Maaşların indirilmesini isteyen yönetime ret cevabı veren futbolcuların başında Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli geliyor. Şu ana kadar kendilerine uzatılan tüm teklifleri reddeden ikilinin yanı sıra Ryan Donk ve Ryan Babel de sözleşmelerinden feragat etmeyen isimler arasında yer alıyor.
DONK'UN 1.9 MİLYON EURO ISRARI
Sözleşmesi sona eren Donk, 1.1 milyon euroluk yeni sözleşmeyi reddederek 1.9 milyon euro dolaylarında ısrar ediyor. Futbolcuyla pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.