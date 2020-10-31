Galatasaray'da maaşlar kredi ile ödenecek

Pandemi nedeniyle gelirleri kısıtlı hale gelen Galatasaray'da Bankalar Birliği anlaşmasından gelecek olan 250 milyon lira sporcu maaşlarının ödenmesinde kullanılacak.

Geçen yıl Türkiye Bankalar Birliği'yle (TBB) 1.1 milyar lira yapılandırma anlaşması imzalayan Galatasaray Kulübü bu sayede 850 milyon lira finansal borç ve vadesi geçmiş borçlarını kapatmış, kasaya 250 milyon lira nakit girişi sağlamıştı.

Geçtiğimiz ay 2030 yılına kadar vadelere ayrılan borç finansal anlamda sarı-kırmızılıları biraz olsun rahatlattı.

KREDİ MAAŞLARIN ÖDENMESİ İÇİN KULLANILACAK

Galatasaray'da sporcuların gününde ödemelerini alabilmesinin yegane kaynağı kredi olarak değerlendirildi. Bundan sonra ödemeleri zamanında gerçekleştirip takımı motive etmek isteyen yönetim, her ay ortalama 5 milyon euro tutan bu maliyeti karşılamak için ise bu krediyi bekliyor.

Bankalar Birliği ile daha önce yapılan anlaşmanın revize edilmesiyle ek olarak 250 milyon liralık kredi talep eden yönetim, böylece her ay futbolculara ödemeleri gerçekleştirmek için önemli bir adım atacak.

YAYINCI KURULUŞUN ÖDEME YAPMAMASI YÜK OLUŞTURDU

Yayıncı kuruluşun ödemesi gereken parayı kesintili ödemesiyle daha da zor bir durumda kalan Galatasaray'da kurtuluş reçetesi olarak da bu kredi görülüyor.

Tüm branşlardaki maaş yükünün fazla olması ve bunu karşılayan gelirlerin pandemi nedeniyle oldukça düşmesi ise Başkan Cengiz ve kurmaylarını kara kara düşündürüyor.