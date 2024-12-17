Galatasaray'da maç sonu 3'lüsü Michy Batshuayi'den

İHA
Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar müsabakadan son dakikalarda bulduğu golle 4-3’lük skorla galip ayrıldı.
Maçın ardından sarı-kırmızılılarda futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.
3'LÜ BATSHUAYI'DEN
Müsabakada gol de atan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, taraftarların isteğini kırmadı ve 3’lü çektirdi.
Daha sonra futbolcular hep birlikte galibiyeti kutladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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