Galatasaray'da maç sonu 3'lüsü yeni isimlerden
İHA

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında mücadele ettiği Rizespor'u 5-0'lık skorla yendi.

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, galibiyeti tribünlere giderek kutladı.

YENİ TRANSFERLER 3'LÜ ÇEKTİRDİ

Galatasaray'ın yeni futbolcuları Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai taraftarların isteğini kırmadı ve ayrı ayrı 3'lü çektirdi.

Osimhen ayrıca kale arkasındaki tribünlere çıkarak taraftarların arasına dahil oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editör