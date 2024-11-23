Galatasaray'da maç sonu tartışma çıktı: Muslera ve Kerem Demirbay...

Haber Merkezi

Galatasaray'da maç sonu Kerem Demirbay ve Fernando Muslera tartıştı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından tecrübeli futbolcular Kerem ve Muslera birbirleriyle tartışmaya başladı. Kerem'i Osimhen, Muslera'yı ise Abdülkerim ve Barış Alper uzaklaştırmaya çalıştı. Buna rağmen iki oyuncu birbirine yürümeye devam etti.

İkilinin tartışmaları 1 dakikadan fazla devam etti. Takım arkadaşlarının araya girme çalışmasına rağmen diyalogları devam etti.

OLAY TATLIYA BAĞLANDI

Daha sonra deplasman tribünündeki Galatasaraylılar ile galibiyet sevinci yaşanırken Muslera ile Kerem arasındaki olay tatlıya bağlandı.