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    Galatasaray'da Marcao ve Luyindama'ya zamlı sözleşme

    Galatasaray'da Marcao ve Luyindama'ya zamlı sözleşme

    Galatasaray'da iç transferde sözleşme yenileme çalışmaları devam ediyor. Muslera ile 3 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Marcao ve Luyindama konusunda da son aşamaya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 09:48
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    Galatasaray'da, Fernando Muslera ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmasının ardından gözler Luyindama ve Marcao'ya çevrildi.

    Abdurrahim Albayrak'ın, Muslera'ya yapılan imza töreninde, "Marcao ve Luyindama'ın sözleşmelerini uzatmada son aşamalara ulaştık. Önümüzdeki haftalarda açıklayacağız." demesinin ardından görüşmelerin detaylarına da ulaşıldı.

    Galatasaray da Marcao ve Luyindama ya zamlı sözleşme #1

    1.5 MİLYON EURO KAZANACAKLAR

    Milliyet'in haberine göre; sözleşmeleri 31 Mayıs 2022'de bitecek iki savunmacı ile de görüşen sarı-kırmızılı yönetimin takım ortalamasına göre daha az maaş alan iki futbolcunun da maaşını eşitleme kararı aldığı öğrenildi.

    Yıllık 900 bin euro kazanan Marcao ve 1 milyon kazanan Luyindama'nın yeni maaşlarının 1.5 milyon euro olarak düzenleneceği belirtilirken, imzaların önümüzdeki hafta atılması bekleniyor.

    Öte yandan, bu hamleyle şampiyonluk yarışında da savunma hattının moral motivasyonunun yükselmesi planlanıyor.

    Galatasaray da Marcao ve Luyindama ya zamlı sözleşme #2

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