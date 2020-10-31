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    Galatasaray'da Marcao ve Saracchi sakatlandı

    Galatasaray'da Marcao ve Saracchi sakatlandı

    Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray'da takımın önemli isimleri Marcao ve Saracchi sakatlanarak oyuna devam edemedi.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 20:48
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 21:08
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    Galatasaray'ın Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaştığı karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlıklar yaşandı.

    SARACCHI VE MARCAO SAKATLANDI

    Sarı-kırmızılı takımın sol bek oyuncusu Marcelo Saracchi, ikinci yarıda sakatlanarak yerde kaldı ve oyuna devam edemedi.

    Marcelo Saracchi'nin sakatlanarak kenara gelmesinin ardından Emre Taşdemir oyuna girdi.

    Galatasaray'da Saracchi'nin ardından Marcao da sakatlandı. Breziyalı stoper, 75. dakikada yerini Ryan Donk'a bıraktı.

    Galatasaray da Marcao ve Saracchi sakatlandı #1

    Galatasaray da Marcao ve Saracchi sakatlandı #2

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