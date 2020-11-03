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    Galatasaray'da Marcao ve Saracchi Sivasspor maçında yok

    Galatasaray'da Marcao ve Saracchi Sivasspor maçında yok

    Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marcao ve Saracchi'nin Sivasspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 18:03
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 18:09
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    Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao ve Marcelo Saracchi'nin sağlık durumları belli oldu.

    MARCAO VE SARACCHI SALONDA ÇALIŞIYOR

    Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikleri sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao Teixeira ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı." ifadelerine yer verildi.

    Galatasaray da Marcao ve Saracchi Sivasspor maçında yok #1

    SİVASSPOR MAÇINDA YOKLAR

    Sarı-kırmızılı ekipte Saracchi ve Marcao, Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

    Teknik direktör Fatih Terim'in Marcao yerine Ryan Donk, Saracchi yerine ise Martin Linnes'e forma vermesi bekleniyor.

    Galatasaray da Marcao ve Saracchi Sivasspor maçında yok #2

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