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- Galatasaray'da Marcao ve Saracchi Sivasspor maçında yok
Galatasaray'da Marcao ve Saracchi Sivasspor maçında yok
Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marcao ve Saracchi'nin Sivasspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 03.11.2020 - 18:03
- Güncelleme : 03.11.2020 - 18:09
Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao ve Marcelo Saracchi'nin sağlık durumları belli oldu.
MARCAO VE SARACCHI SALONDA ÇALIŞIYOR
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikleri sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao Teixeira ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı." ifadelerine yer verildi.
SİVASSPOR MAÇINDA YOKLAR
Sarı-kırmızılı ekipte Saracchi ve Marcao, Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Teknik direktör Fatih Terim'in Marcao yerine Ryan Donk, Saracchi yerine ise Martin Linnes'e forma vermesi bekleniyor.