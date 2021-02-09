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    Galatasaray'da Marcao'ya yeni zamlı sözleşme

    Galatasaray'da Marcao'ya yeni zamlı sözleşme

    Sarı-kırmızılı takımda performansıyla alkış alan Marcao'ya, yüzde 60 zamlı yeni sözleşme teklif ediliyor. Tecrübeli stoperin kontratında 20 milyon euroluk serbest kalma maddesi de olacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 17:46
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    Galatasaray'a Portekiz 2. lig takımlarından Chaves'ten gelen Marcao, 850 bin euro alarak takımın en az kazanan isimlerinden biri konumunda.

    YÜZDE 60 ZAM YAPILIYOR

    Sezon başında menajeri aracılığıyla yönetime sözleşme yenileme isteğini bildiren Brezilyalı futbolcunun zam isteğine de böylece karşılık verilmiş olacak.

    Yönetimin, Marcao'nun maaşını 1.4 milyon euro seviyesine çıkaracağı öğrenilirken 20 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinin de ekleneceği bildirildi.

    24 yaşındaki stoper, bu sezon 21 lig maçında görev alırken performansıyla büyük beğeni topladı.

    Galatasaray da Marcao ya yeni zamlı sözleşme #1

    Galatasaray da Marcao ya yeni zamlı sözleşme #2

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