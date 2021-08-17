Galatasaray'da Marcao'yu en az 5 hafta ceza bekliyor

Galatasaray'da Marcao'yu en az 5 hafta ceza bekliyor

Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, 5-10 hafta arası ceza alacak.

Giresunspor-Galatasaray maçının önüne geçen olayda, dünün en çok konuşulan ismi Marcao’ydu.

Daha önce Halil Dervişoğlu ile kavga eden Marcao, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa attı ardından yumrukladı. Brezilyalı, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

5-10 MAÇ ARASI CEZA

Kırmızı kart sonrası Marcao'nun, "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao, 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

MADDE BELLİ

İlgili 44. maddenin içeriği şöyle:

“Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.”