Euro
9.8872
-0.82%
Dolar
8.398
-0.66%
Altın
484.95
-0.19%
Borsa
1.453
-0.14%
Bitcoin
394.629
-1.43%
EXEN Coin
27.40
-1.61%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C
    Galatasaray'da Marcao'yu en az 5 hafta ceza bekliyor

    Galatasaray'da Marcao'yu en az 5 hafta ceza bekliyor

    Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, 5-10 hafta arası ceza alacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Giresunspor-Galatasaray maçının önüne geçen olayda, dünün en çok konuşulan ismi Marcao’ydu.

    Daha önce Halil Dervişoğlu ile kavga eden Marcao, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa attı ardından yumrukladı. Brezilyalı, 62.  dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    5-10 MAÇ ARASI CEZA

    Kırmızı kart sonrası Marcao'nun, "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao, 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

    Galatasaray da Marcao yu en az 5 hafta ceza bekliyor #1

    MADDE BELLİ

    İlgili 44. maddenin içeriği şöyle:

    “Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.”

    Galatasaray da Marcao yu en az 5 hafta ceza bekliyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir