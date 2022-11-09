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    Galatasaray'da Mathias Ross'un sakatlık durumu

    Galatasaray, Ofspor karşılaşmasında sakatlanan Mathias Ross'un ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edildiğini açıkladı.
    • 09.11.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 17:12
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    Galatasaray'da Mathias Ross'un sakatlık durumu

    Türkiye Kupası'nda Ofspor ile oynanan maçta sakatlanan Mathias Ross'un sakatlığına dair bir açıklama yaptı.

    Sarı-kırmızılıların açıklamasında, Ross'ta ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edildiği belirtildi.

    Galatasaray da Mathias Ross un sakatlık durumu #1

    İşte Galatasaray'ın açıklaması

    "Türkiye Kupası 4. Turu'nda dün Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile oynanan maçta darbeye bağlı olarak sağ dizinde esneme meydana gelen ve bugün yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross'un tedavisine başlanmıştır."

    Galatasaray da Mathias Ross un sakatlık durumu #2


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