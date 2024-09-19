Galatasaray'da Mauro Icardi idmanlara başladı Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da yıldız futbolcu Mauro Icardi, yapılan son idmana katıldı.

DHA

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 6'ıncı haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ile orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

ICARDI, İDMANA KATILDI

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi antrenmanda yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)