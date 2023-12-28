Galatasaray'da Mauro Icardi ve Hakim Ziyech gelişmesi: İdmana katılmadı
ensonhaber.com

Süper Lig'de 0-0 biten karşılaşmanın rövanşı Süper Kupa'da gerçekleşecek.

29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda gelişmeler yaşandı.

Ziyech'ten kötü haber

Angelino ve Davinson Sanchez'in Noel için ülkelerine gitmelerinin ardından Hakim Ziyech'in de sakatlığı nedeniyle son idmanda yer almadığı öğrenildi.

Maskeli Icardi

Fenerbahçe maçında gözüne darbe alan Mauro Icardi'nin ise özel bir maske yaptırdığı ve dev maçta ilk 11'de oynayacağı da gelen haberler arasında.

Yıldız futbolcu son yapılan idmana da maskeyle katıldı.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon 27 maçta 17 gol 6 asistle takımına katkı sağladı.