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Galatasaray'da Mauro Icardi ve Hakim Ziyech gelişmesi: İdmana katılmadı

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Hakim Ziyech gelişmesi: İdmana katılmadı Galatasaray'da Fenerbahçe ile oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesinde Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi. Yıldız futbolcu Mauro Icardi konusunda da sürpriz bir gelişme yaşandı.