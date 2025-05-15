Galatasaray'da Mauro Icardi'den Fernando Muslera'ya: Bir yıl daha...

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Galatasaray, Türkiye Kupası'nın finalinde Trabzonspor karşısında 3-0 kazandı ve 19'uncu kez bu kulvarda şampiyon oldu.

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fernando Muslera, tarihi bir başarıya imza attı.

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 18'inci kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Uruguaylı eldiven, Bülent Korkmaz'ın rekoruna ortak oldu.

SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ: BİR YIL DAHA KAL

Finalin ardından sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve ülkesine döneceği konuşulan Fernando Muslera'yla ilgili takım arkadaşı Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Icardi, sosyal medya hesabından Fernando Muslera'ya bir yıl daha Galatasaray'da kalması için mesaj attı.

Bu paylaşım kısa sürede beğeni yağmurunda tutuldu.

İşte o yorum...