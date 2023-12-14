Galatasaray'da Mauro Icardi'nin formsuzluğu düşündürüyor Sakatlığına rağmen iğneyle sahaya çıkan ve takımını yalnız bırakmayan Mauro Icardi, eski formunu kaybetti. Arjantin golcü Icardi, son 10 maçta akan oyunda sadece 1 gol atabildi.

ensonhaber.com

Attığı gollerle Galatasaray'a şampiyonluk kazandıran, 'Aşkın olayım' şarkısıyla özdeşleştirilip taraftarın kalbinde taht kuran Mauro Icardi, son dönemde sarı-kırmızılıları hayal kırıklığına uğrattı.

2 gol attığı 21 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız, antrenmanlara katılamasa da iğne tedavisiyle sahaya çıkmaya devam etti.

Tecrübeli ismin takımı sahiplenip fedakarlıkta bulunması camiayı sevindirse de sahada beklenen karşılık gelmedi. İğne tedavisiyle oynadığı son 10 maçta 3 kez fileleri havalandıran Icardi, bunların 2'sini penaltıdan kaydederken akan oyunda sadece 1 gol atabildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 karşılaşmayı boş geçen Icardi'nin suskunluğunda Galatasaray 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alıp gruptan çıkma şansını kullanamadı.

Icardi: Acı verici

Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmeleri sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıklamalarda bulundu.

"Elenmemiz acı verici ama öğrenmek ve gelişmek için bir fırsat." diyen Arjantinli, "Maçı analiz edip, yapılan hataları düzeltip, gelecekteki zorluklara odaklanacağız. Önümüzde uzun bir sezon var. Sorumluluk almalıyız ve kendimizi kanıtlamalıyız." ifadelerini kullandı.