Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yokluğunda forma Michy Batshuayi'nin

Haber Merkezi
Süper Lig'e 3'te 3 ile başlayan Galatasaray, yıldız oyuncusu Mauro Icardi'den gelen kötü haberle sarsılmıştı.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, 5-1 kazanılan Adana Demirspor maçında sakatlanan Arjantinli golcünün sağ arka adalesinde "kısmi yırtık" tespit edildiği belirtildi.
Mauro Icardi'nin 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İLERİ UÇTA BATSHUAYI OYNAYACAK
Galatasaray'da bu süreçte en uçta Michy Batshuayi görev yapacak.
Sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine 6 maçta 3 golle başlayan Belçikalı golcü, Icardi'nin yokluğunda Okan Buruk'un en büyük kozu olacak.
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