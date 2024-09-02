Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yokluğunda forma Michy Batshuayi'nin Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin sakatlanması ve 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak olması sonrasında Okan Buruk, forvet hattında Michy Batshuayi'ye forma verecek.

Haber Merkezi

Süper Lig'e 3'te 3 ile başlayan Galatasaray, yıldız oyuncusu Mauro Icardi'den gelen kötü haberle sarsılmıştı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, 5-1 kazanılan Adana Demirspor maçında sakatlanan Arjantinli golcünün sağ arka adalesinde "kısmi yırtık" tespit edildiği belirtildi.

Mauro Icardi'nin 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İLERİ UÇTA BATSHUAYI OYNAYACAK

Galatasaray'da bu süreçte en uçta Michy Batshuayi görev yapacak.

Sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine 6 maçta 3 golle başlayan Belçikalı golcü, Icardi'nin yokluğunda Okan Buruk'un en büyük kozu olacak.