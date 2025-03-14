Galatasaray'da Mauro Icardi'ye 4 talip birden

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Mauro Icardi, sezonu kapatmıştı.

Çapraz bağları kopan Arjantinli yıldızın tedavi süreci devam ederken sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

4 AVRUPA KULÜBÜNÜN TAKİBİNDE

El Instransigente'de yer alan habere göre, Avrupa'dan 4 kulüp Mauro Icardi'nin peşinde.

Bu kulüplerin Napoli, Roma, Real Sociedad ve Girona olduğu ifade edildi.

87 MAÇTA 61 GOL ATTI

Icardi ile ilgilenen takımların, futbolcunun sahalara dönüş tarihinin belirsiz olması nedeniyle somut adım atmak için biraz daha bekleyeceği vurgulandı.

2026'ya kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 87 maçta 61 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi.