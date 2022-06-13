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    Galatasaray'da mazbata töreni ne zaman gerçekleşecek?

    Galatasaray'da başkan olan Dursun Özbek'in görevi ne zaman devralacağını merak edenler, "Galatasaray'da mazbata töreni ne zaman gerçekleşecek?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 13.06.2022 - 17:52
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    Galatasaray'da mazbata töreni ne zaman gerçekleşecek?

    Burak Elmas'ın ardından kimin başkan olacağı merak edilirken, Galatasaraylılar yine Dursun Özbek'i seçti.

    Eşref Hamamcıoğlu'nu yenen ve yeniden başkan olan Özbek, mazbatasını aldıktan sonra çalışmalara başlayacak.

    Galatasaray'da çözülmeyi bekleyen birçok konu var ve bu nedenle Özbek'in bir an önce göreve başlaması gerekiyor.

    Bu kapsamda da Galatasaray taraftarları, "Galatasaray'da mazbata töreni ne zaman gerçekleşecek?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Galatasaray'da mazbata töreni ne zaman gerçekleşecek? İşte yanıtı...

    Galatasaray'da mazbata töreni ne zaman gerçekleşecek?

    Galatasaray 'da mazbata töreni ve devir-teslim hakkında resmi açıklama yapıldı. Dursun Özbek ve yeni yönetimi yarın mazbatalarını alacak. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Tüzüğümüzün 82. maddesi gereği, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü seçilen yeni Başkan ve Kurullarına mazbataları 14 Haziran 2022 Salı günü saat 11.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Basın Toplantı Odası’nda verilecektir.

    Başkan Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu, önce Kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen’i Feriköy’deki kabrine ziyarette bulanacak, ardından Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Taçsız Kral Metin Oktay’ı Topkapı Kozlu Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret edecektir.

    Yine Tüzüğümüzün 83. maddesi uyarınca yeni seçilen heyete devir-teslim işlemi, 14 Haziran 2022 Salı günü saat 17.00’de Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

    Galatasaray Spor Kulübü’nün seçilmiş 91. Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısı ise Başkan Dursun Özbek’in başkanlığında Galatasarayımızın gelenekleri uyarınca saat 19.05’te Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilecektir."

    Galatasaray da mazbata töreni ne zaman gerçekleşecek? #1


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