Galatasaray'da Moritz Volz, göreve başladı

Galatasaray'da Okan Buruk'un yeni yardımcısı Moritz Volz, görevine başladı.

Galatasaray , Süper Lig ’in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas ve koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Volz, teknik ekibe katıldı

Geçen hafta özel işleri için ülkesine giden Alman antrenör, İstanbul’a gelerek teknik ekibe katıldı.

Volz, Galatasaray’da Okan Buruk’un yardımcı antrenörlüğünün yanı sıra altyapı ve bilimsel konularda da görev yapacak.

Galatasaray, hazırlıklarına devam edecek

Galatasaray, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.