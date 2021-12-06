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    Galatasaray'da Morutan 11'e dönüyor

    Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Olimpiu Morutan'ı Lazio maçında ilk 11'de oynatmayı planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 11:57
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    Galatasaray'da Morutan 11'e dönüyor

    Galatasasaray'da sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Olimpiu Morutan, formayı unuttu.

    Sarı-kırmızılıların son 3 resmî maçına yedek kulübesinde başlayan Rumen oyuncu, tekrardan 11'e girmek için ekstra çalışmalar yapıyor.

    MORUTAN DÖNÜYOR

    Fatih Terim, Cicaldau'nun yokluğunda Lazio karşısında Morutan'ı 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

    Galatasaray da Morutan 11 e dönüyor #1

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