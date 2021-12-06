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- Galatasaray'da Morutan 11'e dönüyor
Galatasaray'da Morutan 11'e dönüyor
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Olimpiu Morutan'ı Lazio maçında ilk 11'de oynatmayı planlıyor.
- Haber Merkezi
- 06.12.2021 - 11:43
- Güncelleme : 06.12.2021 - 11:57
Galatasasaray'da sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Olimpiu Morutan, formayı unuttu.
Sarı-kırmızılıların son 3 resmî maçına yedek kulübesinde başlayan Rumen oyuncu, tekrardan 11'e girmek için ekstra çalışmalar yapıyor.
MORUTAN DÖNÜYOR
Fatih Terim, Cicaldau'nun yokluğunda Lazio karşısında Morutan'ı 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.