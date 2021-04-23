Galatasaray'da Mostafa Mohamed Antalyaspor maçına yetişecek

Karantina süresini tamamlayan ve son koronavirüs testi negatif çıkan Mostafa Mohamed, Florya'da bireysel antrenmana katıldı.

Galatasaray’ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, koronavirüs nedeniyle karantinada kalıyordu. Son yapılan koronavirüs testinde golcü oyuncunun sonucu negatif çıktı.

Test sonucunun ardından Mohamed, Florya’da bireysel antrenmanlara başladı.

KADROYA ALINMASI BEKLENİYOR

Mısırlı golcünün, yarınki mücadele öncesi Antalya kampına katılması ve kadroya alınması bekleniyor.

DIAGNE ADA’DA KALMAK İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre kiralık forma giydiği West Bromwich'te iyi bir performans ortaya koyan Diagne, başta İngiltere'ye adapte olmakta zorlandığını, ancak artık alıştığını ve Premier Lig'de kalmak istediğini açıkladı.