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Galatasaray'da Muslera sakatlandı
Sivasspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadelede Fernando Muslera, Luyindama ile girdiği mücadelenin ardından sakatlanarak oyundan çıktı.
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 20:14
- Güncelleme : 13.12.2021 - 20:33
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 80. dakikasında Galatasaray savunmasının arkasına atılan topa kaleci Muslera müdahale etmek isterken, takım arkadaşı Luyindama ile çarpıştı ve tecrübeli kaleci yerde kaldı.
MUSLERA SAKATLANDI, SİVASSPOR ÖNE GEÇTİ
Muslera yerde yatarken, ceza sahasının kenarına açılan topu alan Yatabare, geriden gelen takım arkadaşı Fajr'a pas verdi ve Fajr topu ağlara gönderdi.