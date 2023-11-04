Galatasaray'da Muslera'nın sağlık durumu belli oldu

Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın son durumu açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kırık veya çıkık yok"
Süper Lig'in 11. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.
"Kanama ve esneme tespit edildi"
Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır.
Bayern maçında yok
Uruguaylı eldivenin, Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım'da Bayern Münih ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.
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