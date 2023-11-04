Galatasaray'da Muslera'nın sağlık durumu belli oldu

ensonhaber.com

Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın son durumu açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kırık veya çıkık yok"

Süper Lig'in 11. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.