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    Galatasaray'da Muslera'nın yerine İsmail Çipe

    Galatasaray'da Muslera'nın yerine İsmail Çipe

    Muslera'nın sakatlanmasıyla birlikte gözler yerine oynayacak olan isme çevrildi. Kadrosunda 3 yedek kaleci bulunduran sarı-kırmızılılarda İsmail Çipe'nin forma giymesi bekleniyor.
    • Özel İçerik
    • 14.12.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 17:20
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    Galatasaray'da, Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleye kimin geçeceği sorusu da öne çıktı.

    Fernando Muslera'nın en az 10 hafta sahalardan uzak kalmasının ardından gözler yedek kalecilere çevrildi.

    Galatasaray da Muslera nın yerine İsmail Çipe #1

    GÖZLER YEDEKLERDE

    İsmail Çipe, Fatih Öztürk ve Berk Balaban gibi isimlere sahip olan sarı-kırmızılılarda kaleyi, geçen sezon Kayserispor'da kiralık olarak oynayan İsmail Çipe'nin koruması bekleniyor.

    1995 doğumlu kaleciyi özel olarak hazırlamak isteyen Fatih Terim'in, Muslera'nın sakatlığının uzaması durumunda Okan Kocuk'u da geri çağırabileceği öğrenildi.

    Galatasaray da Muslera nın yerine İsmail Çipe #2

    Galatasaray da Muslera nın yerine İsmail Çipe #3

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