Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in ihracı gündemde

Sarı-kırmızılı kulüpte, iptal edilen başkanlık seçiminin ardından 3 yöneticinin istifa etmesinin ardından, başkan Mustafa Cengiz'in ihracı konuşuluyor.

Galatasaray'da dün akşam beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet hesabından yapılan duyuruyla 29 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçiminin iptal edildiği bildirildi.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, iptal kararının pandemi nedeniyle alınan 'Tam Kapanma' kararının sona ereceği 17 Mayıs'ta açıklanması beklenen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak alındığı vurgusu yapıldı.

3 KİŞİ İSTİFA ETTİ

Kongrenin ertelenmesinin ardından yöneticiler Mahmut Recevik, Emre Erdoğan ve İlber Aydemir istifa etti. Recevik, "Bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum." sözleriyle kararını paylaştı.

20 Nisan 2021'de sosyal medyada başkanın istifasını istediklerini ifade eden Mahmut Recevik'ten yönetimden ayrılması istenmiş ve Mustafa Cengiz'in, "Önümüzdeki hafta toplantıya katılma" dediği iddia edilmişti.

ÜYE SAYISI 6’YA DÜŞERSE BİR AY İÇİNDE SEÇİM YAPILACAK

Yönetim kurulu üye sayısı 12'den 9'a düşen sarı-kırmızılılar'da bu sayı 6'ya inerse yönetim düşecek ve bir ay içinde seçim yapılacak.

MUSTAFA CENGİZ’İN İHRACI GÜNDEMDE

Sürpriz erteleme kararı sonrası Galatasaray kongre üyeleri arasında Başkan Mustafa Cengiz'e büyük tepki olduğu konuşuluyor.

Tüzüğün, 'Üyelikten Çıkarma Yaptırımı Gerektiren Eylemler'in yer aldığı 109. maddesinin 1. fıkrasındaki; Genel Kurul ile diğer organ ve kurulların toplantılarını engellemek ile 2. fıkradaki; Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde ve dürüstlük ilkesine uygun yapılmasını engelleyici söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak, maddelerinden hareketle çok sayıda kongre üyesinin, Cengiz'in ihracını isteyecekleri belirtiliyor.

Bu gerçekleşirse Mustafa Cengiz bir daha da başkanlığa aday olamayacak.