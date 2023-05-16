Galatasaray'da Nicolo Zaniolo doğrudan kırmızı kart gördü! Galatasaray'da İstanbulspor karşısında 69. dakikada oyuna giren Nicolo Zaniolo 75. dakikada kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de hem şampiyonluk hem de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede lider Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takımın hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo, İstanbulspor karşısında kırmızı kart gördü.

VAR uyarısıyla kırmızı gördü

69. dakikada oyuna dahil olan İtalyan yıldız, 75. dakikada Mehmet Yeşil'e yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

Kırmızı kart sonrası sinirlendi

Zaniolo, kırmızı kartın ardından soyunma odasına giderken sinirli tavırlarıyla dikkatleri çekti. 23 yaşındaki oyuncu soyunma odasına giderken etrafa tekme savurdu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)