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    Galatasaray'da ocak ayı divan kurulu toplantısı ertelendi

    Galatasaray Kulübü, 12 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan ocak ayı divan kurulu toplantısının, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 29 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.
    • AA
    • 10.01.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 13:44
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    Galatasaray'da ocak ayı divan kurulu toplantısı ertelendi

    Koronavirüs kış aylarıyla birlikte etkisini artırmaya başladı. Bu nedenle birçok organizasyon, pandemi nedeniyle iptal ediliyor veya erteleniyor. Onlardan biri de Galatasaray'ın ocak ayı divan kurulu toplantısı...

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 12 Ocak Çarşamba günü Nef Stadı'nda gerçekleştirileceği duyurulan ocak ayı divan kurulu toplantısının, artan Kovid-19 vakaları ve çok hızlı yayılan varyantları gerekçesiyle 29 Ocak Cumartesi gününe ertelendiği belirtildi.

    ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK

    Açıklamada, saat 13.30'da başlayacak ocak ayı divan kurulu toplantısının çevrim içi yapılacağı kaydedildi.


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