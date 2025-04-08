Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi: İşte veda edecek isimler

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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ismael Jakobs ve Elias Jelert sınıfı geçemedi.

Yönetim, Jelert'i sezon sonunda satmayı planlarken Jakobs'un 8 milyon euroluk satın alma maddesini devre dışı bırakmak için Monaco ile görüşme gerçekleştirecek.

Okan Buruk, performanslarını yeterli bulmadığı iki isim için ayrılığa itiraz etmeyecek.

İKİ OYUNCUYA TOPLAM 18 MİLYON EURO

25 yaşındaki Ismail Jakobs, Monaco'dan 1 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilmişti.

21 yaşındaki Jelert ise Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservisle alınmıştı.

JAKOBS ARTI JELERT: 1 GOL 1 ASİST

Sakatlıklarla boğuşan Jakobs, bu sezon Galatasaray formasını sadece 18 kez giyebildi ve 1 asist yaptı.

Jelert ise 33 maçta forma giydi ve 1 gol attı.